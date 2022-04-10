وقاد غوارديولا سيتي إلى 3 ألقاب للدوري الممتاز و4 لكأس رابطة الأندية ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في 2016، لكنه لم يتوج بعد بطلا لأوروبا رغم اقترابه من ذلك العام الماضي عندما بلغ النهائي.

وحتى الآن لا يزال يمكن لسيتي الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد وأيضا دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية الليلة الماضية، قبل استضافة ليفربول منافسه على اللقب المحلي في وقت لاحق الأحد: "في بعض الأحيان لكي نكون سعداء يجب أن تحصل على إشادة من الخارج حتى تصبح سعيدا في الداخل وهذا غباء".

وتابع: "أتفق مع معظم الناس في أننا لم نحقق شيئا على الصعيد الأوروبي، لم نفز بلقب دوري الأبطال وربما يكونوا على حق. حتى تحصل على اعتراف العالم في الخارج يجب أن نغزو أوروبا".

وأضاف المدرب الإسباني: "هل سيحدث ذلك؟ لا أدري- حتى الآن ما حققناه هنا يجعلني سعيدا للغاية. في البداية نحن نستمتع. فعلنا الكثير والكثير من الأمور الجيدة، هذا هو شعوري".

وفي حال فوز سيتي على ليفربول في وقت لاحق سيتفوق عليه بفارق 4 نقاط قبل 7 مباريات على النهاية، بينما فوز ليفربول سيدفعه لتصدر المسابقة على حساب منافسه.