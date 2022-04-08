وينتهي عقد المهاجم مع ناديه في صيف 2023، وتشير التقارير إلى أن محمد صلاح يطالب ليفربول براتب يجعله الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقر صلاح (29 عاما) قبل مباراة القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في الدوري، الأحد، أنها "قضية حساسة لجميع المعنيين"، لكنه أصر على أن ذلك "لن يشتت تركيزه على هدف تحقيق الرباعية مع ليفربول هذا الموسم".

يتخلف فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفارق نقطة عن مان سيتي قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم.

وسجل صلاح هدفا واحدا في آخر 8 مباريات مع ناديه، إلا أن في رصيده 28 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

وقال النجم المصري لشبكة "سكاي سبورتس": "هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الناس. لا يمكنني أن أكون أنانيا وأتحدث عن وضعي، لأننا في أهم فترة مقبلة على الفريق".

وتابع: "قلت عدة مرات ما أريده، لكن لا يمكنني التعمق في الحديث عن العقد الآن لأنها مسألة حساسة. لا يمكنني الذهاب إلى الإعلام والتحدث عن العقد الآن، أنا فقط أركز على الفريق".

وأضاف: "هذا الأمر الأهم بالنسبة لي، أن أكون مركزا على الفوز بالألقاب وأنا أعطي كل ما لدي للنادي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويسعى ليفربول للرباعية هذا الموسم، بعد أن أحرز لقب كأس الرابطة ووضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي على بنفيكا في البرتغال، الثلاثاء، كما يخوض السبت المقبل ضد سيتي أيضا نضف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.