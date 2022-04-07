وبعد المباراة، قال بنزيما: "لا أحب أن ألعب كرة القدم لأكون الأفضل في العالم.. ألعب من أجل ليال كهذه".

مع بقاء بضعة أشهر على اللعب قبل منح الكرة الذهبية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بنزيما يمكنه أخيرا الفوز بالجائزة، بعد أن كان يستحقها سابقا، مع العلم أن البولندي ونجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندفسكي هو الوحيد الذي لديه أهداف في دوري أبطال أوروبا أكثر منه هذا الموسم، إذ أحرز 12 هدفا.

أوروبا تنحني

ركزت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية اليوم الخميس على المهاجم الفرنسي.

فقد ظهر بنزيما على الصفحات الأولى في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، عبر مجلاتها وصحفها الرياضية، مثل "ليكيب" و"لا غازيت ديلو سبورت" و"بيرد"، كما أشادت به الصحف البريطانية الرياضية.

وقال زميله البلجيكي في ريال مدريد تيبو كورتوا "بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم.. ومستواه مرتفع للغاية. نحن نسجل معه، إنه رائع".

جاء الثناء من إنجلترا أيضا، حيث كان لأسطورة مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، كلمته على القناة التلفزيونية الرياضية "بي تي سبورت".

وقال فرديناند "عندما كان كريستيانو رونالدو هناك، كان بنزيما يتمتع بالتواضع لشغل مركز ثانوي، لأنه يعرف ما يحتاجه الفريق".

وأضاف "لكنه الآن خرج من الظل. يبلغ من العمر 34 عاما وهو أفضل صاحب رقم 9 في العالم. إنه في مستوى آخر".

وشبهه فابيو كابيلو بألفريدو دي ستيفانو، قائلا إن "أولئك الذين يعرفون كرة القدم يرون الكثير.. إنه يصنع ويسجل ويصبح قائدا على أرض الملعب".

هاتريك بعد هاتريك

بنزيما في حالة رائعة مؤخرا، وقد وضع أرقاما تشبه أفضل سنوات كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هذا الموسم.

فقد أحرز حتى الآن 37 هدفا في 36 مباراة مع فريقه ريال مدريد هذا الموسم ولديه ثلاثيات متتالية في دوري أبطال أوروبا أيضا، كما أحرز 5 أهداف أخرى لصالح المنتخب الفرنسي.

وأجبر بنزيما حارس مرمى تشلسي، إدوارد ميندي، على ارتكاب خطأ يوم الأربعاء ليكمل ثلاثية أهدافه، تماما كما كان عليه أن يسجل أول أهدافه ضد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، قبل أسابيع قليلة.