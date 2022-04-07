ووجه روني انتقادات لزميله السابق في اليونايتد، لرونالدو، بعد التعادل بهدف لمثله بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، قائلا إن توقيع الشياطين الحمر مع "الدون"، خلال الصيف الماضي، لم يكن في محله.

وأضاف روني أنه كان من الأفضل أن يوقع النادي مع لاعبين أكثر شبابا وحماسا في اللعب، داعيا إلى إبعاده عن ملعب "أولد ترافورد" إلى جانب بول بوغبا، في الصيف المقبل.

وقام روني بنشر صورة له إلى جانب اللاعب الإنجليزي السابق، جيمي كاراغر، على موقع "إنستغرام"، أثناء حلولهما ضيفين على برنامج رياضي.

ولم يفوت رونالدو الفرصة، فترك تعليقا على الصورة قائلا فيها "شخصان غيوران"، ثم أرفق العبارة بإيموجي لعين تقوم بالمراقبة.

ويحتمل تعليق رونالدو أكثر من رسالة، إذ ثمة من اعتبره مزحة عابرة، لكن ثمة من قال إنه ردٌ مقصود، لأن "الدون" لا يروقه أن يتلقى انتقادا لأدائه مع مانشستر يونايتد.

وقال روني إن رونالدو يحرز تقدما بالفعل، لكنه لم يعد ذاك اللاعب الذي كان عليه وهو في العشرين من العمر.