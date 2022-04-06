ومنح إبراهيما كوناتي وساديو ماني تقدم ليفربول بهدفين في الشوط الثاني قبل أن يقلص داروين نونيز الفارق للمضيف بعد وقت قصير من نهاية الشوط الأول.

غير أن لويس دياز سجل في المراحل الأخيرة من المباراة ليسمح لليفربول بالفوز بثلاثة أهداف لهدف في المباراة.

في غضون ذلك، عانى محمد صلاح من مباراة أخرى محبطة حيث أضاع فرصة ممتازة في الشوط الأول قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة.

وعقب المباراة، نفى كلوب الاتهامات بأن استبدال صلاح جاء بعد وقت وجيز، وأكد أن أفضل هدافي ليفربول هذا الموسم تأثر بفشل بلاده في التأهل لكأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وقال كلوب عندما سئل عن سبب استبدال صلاح: "لم أفعل شيئًا مختلفًا عما أفعله عادة"، بحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية.

وأضاف: "كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح مع كل القصص حوله، أن محمد صلاح يريد التسجيل أيضًا، خاصة في هذه اللحظة ولكن كل شيء على ما يرام".

وتابع: "إنها فترة صعبة، عاد كل من صلاح وماني من أفريقيا، وهو أمر ليس سهلا حقًا، لقد رزحا تحت ضغط هائل.. كان مدرباهما جزءًا من ذلك أيضًا، لوضع مزيد من الضغط عليهما".

وختم قائلا: "أعتقد الآن أنه يحتاج إلى وقت لتسوية الأمور والاستقرار، هذا كل شيء. لقد كانت مباراة (أمام بنفيكا) مهمة بالنسبة إلى مو وساديو الليلة، يمكن للمرء أن يسجل والآخر للأسف لا، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".