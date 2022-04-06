وحقق ليفربول انتصارا بنتيجة 3-1 على بنفيكا، في لشبونة، مما سيسهل مهمته على استاد أنفيلد الأسبوع المقبل.

وأراح كلوب نجميه، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في الشوط الثاني، تأهبا للقاء مانشستر سيتي مساء الأحد.

وسجل لليفربول المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه (د 17) والسنغالي ساديو ماني (د 34)، بينما قلص النتيجة لبنفيكا المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز في الدقيقة 49، بخطأ من كوناتيه صاحب الهدف الأول.

ولكن نجم اللقاء الأول، الكولومبي لويس دياز، حسم اللقاء بهدف ثالث، في الدقيقة 87، بعد أن كان قد منح تمريرة حاسمة على "طبق من ذهب" لماني في الهدف الثاني.

وجاءت النتيجة لتعطي "الريدز" دفعة معنوية قبل موقعة مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، التي سيدخلها ليفربول بتركيز كامل بعد توزيع المجهود على لاعبي الهجوم أمام بنفيكا، بطريقة "ذكية" من المدرب يورغن كلوب.

وسيستضيف ليفربول بنفيكا، بعد 8 أيام، مساء الأربعاء 13 أبريل، على استاد أنفيلد.