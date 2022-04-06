وبعد أداء دفاعي مستميت من قبل أتلتيكو مدريد الإسباني، نجح نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70.

وسيعطي الانتصار 1-0 الأفضلية لمانشستر سيتي في الإياب، حيث سيتعين على أتلتيكو مدريد البحث عن هدف ليعادل المباراة، مما سيضطره لفتح خطوطه نوعا ما.

وسيستضيف أتلتيكو مدريد خصمه مانشستر سيتي، بعد 8 أيام، مساء الأربعاء 13 أبريل، على استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد.