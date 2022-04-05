وتأهل الأهلي بعد أن احتل وصافة مجموعته خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تصدر الرجاء مجموعته متفوقا على منافسه المباشر وفاق سطيف الجزائري.

وستقام مباراة ذهاب دور الثمانية في القاهرة يوم 15 أو 16 أبريل الجاري، بينما يستضيف الرجاء لقاء العودة يوم 22 أو 23 من الشهر نفسه.

ماذا يقول التاريخ؟

المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في ديسمبر الماضي، في كأس السوبر الإفريقي، وقلب الأهلي تأخره بهدف نظيف إلى تعادل ثم فوز بركلات الترجيح ليعانق اللقب.

ولعب الأهلي مع الرجاء 9 مرات من قبل، 7 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية.

وانتصر الأهلي فاز على الرجاء 5 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين.

وتعد المواجهة هي الأولى من نوعها بين الفريقين في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث لعبا من قبل في نفس البطولة ولكن في مرحلة المجموعات، الأولى كانت في عام 1999 والثانية في 2002، وأخيرا في 2005.

وخلال المواجهات السابقة داخل دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي مرة واحدة، بينما فاز الرجاء مرتين، وحضر التعادل 3 مرات، وستكون مواجهة القاهرة القادمة هي السابعة بين الفريقين في دوري الأبطال.

الفوز الأكبر في مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي في نهائي بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 1997، وفاز العملاق المصري بنتيجة (3-1).

وشهدت مواجهة 18 أكتوبر 2002 أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بين الأهلي والرجاء في القاهرة، وانتهت المباراة بالتعادل (3-3).