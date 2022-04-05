وفازت اللاعبة الملقبة بـ "فتاة مصر الذهبية" بالبطولة المقامة في إسبانيا بعد تخطيها للاعبة الألمانية تمارا كورباتش خلال مجموعتين في مباراة استمرت لأكثر من ساعتين، لترتسم علامات السعادة على وجهها بينما تتسلم الكأس وتُهدي الانتصار إلى جمهورها في مصر ومختلف دول العالم.

واستطاعت ميار شريف كتابة اسمها في التاريخ خلال سنوات قليلة، كونها أول لاعبة مصرية تتأهل إلى بطولتي أستراليا المفتوحة للتنس ورولان غاروس، فضلا عن مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، خلال يوليو الفائت، وحصولها على تكريم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، ومنحها جائزة أفضل إنجاز رياضي في عام 2020.

وتضيف اللاعبة العشرينية لموقع سكاي نيوز عربية: "هذه البطولة لها قيمة خاصة في مسيرتي نظرا لقوة المباريات ومواجهة لاعبات على مستوى عالي من الجودة، تمنحني اللقاءات الحماسية دائما الفرصة في إظهار مهاراتي، وأعتقد أن فوزي باللقب ساهم في تحسين ترتيبي بالتصنيف العالمي للتنس".

وفي طريقها إلى منصة التتويج اجتازت نجمة التنس المصرية 4 مباريات متتالية قبل الوصول إلى النهائي على الملاعب الترابية للبطولة وهي المفضلة لدى ميار شريف، بحسب تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية لتحصد اللقب الثالث في مسيرتها برياضة التنس.

وعقب ساعات من انتهاء بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس بإسبانيا تقدمت ميار شريف 12 مركزا في التصنيف العالمي للعبة بوصولها إلى المركز 61 بعد تواجدها لفترة طويلة في الترتيب 73 بين لاعبات التنس، وهو الترتيب الأفضل للفتاة المعجزة طوال رحلتها في الملاعب.

وحصدت اللاعبة المتألقة العديد من الألقاب الهامة مثل دورة الألعاب الإفريقية وبطولة تشارلستون الأميركية ولقب منافسة "كارلسروه" المفتوحة للتنس في ألمانيا.

وتوضح ميار شريف سر فوزها بالبطولة الأخيرة لموقع سكاي نيوز عربية قائلة: "في الآونة الأخيرة كنت حريصة على المشاركة في البطولات القوية، المنافسة تساعد على تحسين المستوى الذي أقدمه داخل الميادين المستطيلة، كما قمت بدراسة اللاعبات المشاركات في البطولة والاستعداد الجيد لنوعية الأرض وطبيعة الأجواء".

وتردف لموقع سكاي نيوز عربية: "أعتقد أيضا أن الجمهور المصري شريك رئيسي في نجاحي، بدون متابعين ومساندة ودعم أبناء وطني كان من الصعب تحقيق تلك الخطوات في مسيرتي، أعتبرهم دائما جزء من عائلتي وفريقي، وسعيدة بمساهمتي في انتشار رياضة التنس العظيمة في بلادي".

وتسعى ميار شريف إلى التواجد في المحافل الرياضية الكبرى بالعالم، مُشيرة إلى أن طموحها يزداد مع تحقيق إنجاز جديد، لذلك تعمل دائما على قضاء أطول فترة في التدريب بجدية والمشاركة في البطولات بصورة مشرفة حتى تصل إلى مبتغاها.