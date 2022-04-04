ولم يحرز غوارديولا، المتوج بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة، اللقب القاري في 11 عاما، وعادة ما يخسر بسبب الاعتماد على أسلوب خططي غير معتاد أو تشكيلة أساسية مفاجئة.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الاثنين "في دوري الأبطال دائما ما أفرط في التفكير.. في خطط جديدة وغدا سترون واحدة جديدة. أفرط في التفكير كثيرا ولهذا السبب أملك نتائج مميزة جدا في دوري الأبطال".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق: "من الممل أن ألعب دائما بنفس الطريقة. إذا كان الناس تعتقد أني سألعب أمام أتليتيكو وليفربول بنفس الطريقة، فإني لا أحب ذلك".

وتابع: "الأوقات مختلفة، واللاعبون مختلفون وشخصياتهم مختلفة. لهذا السبب أفرط في التفكير وأخرج بخطط ساذجة. الليلة سأنتظر الإلهام وسأخرج بخطط رائعة غدا".

وسيلعب سيتي أمام تشكيلة أتليتيكو التي أطاحت بمانشستر يونايتد من الدور السابق في دوري الأبطال، وأكد غوارديولا على وجود "اعتقاد خاطئ" حول دييغو سيميوني بأنه يعتمد على طرق دفاعية فقط.

وقال غوارديولا: "إنه يلعب بطريقة هجومية أكبر مما يعتقد البعض. إنه لا يحب المخاطرة في بناء الهجمة، لكنه يملك الإمكانات في الثلث الأخير".