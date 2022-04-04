وكشف مدرب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق (70 عاما) في برنامج بالتلفزيون الهولندي عن تشخيصه، لكنه أكد أنه يخطط للاستمرار في عمله.

وأضاف: "في كل فترة خلال مشواري في تدريب المنتخب اضطررت للمغادرة ليلا للذهاب إلى مستشفى دون أن يكتشف اللاعبون ذلك حتى الآن. يعتقدون أنني بحالة صحية جيدة لكنني لست كذلك".

وتابع: "لا تموت من سرطان البروستاتا، على الأقل في 90 في المئة من الحالات، عادة أمراض كامنة أخرى تسبب الوفاة، لكن لدي طبيعة شرسة وخضعت للعلاج 25 مرة، لذا توجد الكثير من الأشياء التي تديرها للاستمرار بالحياة".

وفي فترته الثالثة في تدريب هولندا، قاد فان غال بلاده للتأهل لكأس العالم في قطر، حيث يواجه أصحاب الضيافة والسنغال والإكوادور بالمجموعة الأولى في وقت لاحق هذا العام.

وتمتد فترته التدريبية لنحو 40 عاما وفاز بألقاب الدوري مع برشلونة وأياكس وبايرن ميونيخ وألكمار.

وقضى موسمين مع مانشستر يونايتد وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016 وأقيل بعد أيام من التتويج.