وتقدم كليتشي إيهيناتشو بهدف لفريق ليستر في شباك ديفيد دي خيا بعد تمريرة متقنة من جيمس ماديسون، وعقب خطأ من لاعب الوسط فريد في هجمة مرتدة.

لكن اللاعب البرازيلي أصلح الخطأ عقب ثلاث دقائق، حيث سدد برونو فرنانديز كرة تابعها فريد ثم هز شباك كاسبر شمايكل.

واستمر تفوق ليستر بعد هدف فريد، وحاول الضغط على دفاع مان يونايتد، ووضع الكرة داخل الشباك بواسطة ماديسون، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود خطأ خلال بناء الهجمة.

وتقريبا على مدار 90 دقيقة، لم يصنع يونايتد أي فرصة خطيرة غير فرصة الهدف، باستثناء تسديدة من لاعب الوسط البرتغالي فرنانديز أنقذها شمايكل، ليخرج صاحب الأرض بنقطة واحدة.

واستمر فريق المدرب رالف رانجنيك في المركز السادس، المؤهل الدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، لكن وست هام يونايتد قد يجتازه في الترتيب إذا فاز على إيفرتون يوم الأحد. وبقي ليستر في المقابل في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، اكتسح برنتفورد مضيفه تشلسي برباعية مقابل هدف وحيد.

رباعية برنتفورد حملت توقيع كل من فيتالي جانيلت (50 + 60) و كريسيتان إريكسن (54) ويان ويسا (87)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض أنتونيو روديجر (48).

وبقي تشلسي، الذي تلقى أول خسارة في الدوري منذ منتصف يناير، في المركز الثالث، لكنه ابتعد عن فريقي المقدمة مانشستر سيتي وليفربول واللذين انتصرا السبت.

فيما قفز برنتفورد إلى المركز 14 متقدما بأربعة مراكز على منطقة الهبوط.