وحذّر فان غال مدرب أياكس أمستردام، مواطنه إيريك تن هاغ، من تدريب مانشستر يونايتد، وحثه على اختيار فريق كرة قدم بدلا من الارتباط بفريق "تجاري".

وتن هاغ (52 عاما) بين عدد محدود من المرشحين لتدريب يونايتد، حيث تنتهي فترة المدرب المؤقت رانغنيك بنهاية الموسم الحالي.

وقال رانغنيك في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، الجمعة: "لويس نفسه، وهو المدرب صاحب الخبرة، سبق وارتبط بعقد مع يونايتد قبل عدة أعوام، ويفترض أنه كان يعلم ذلك لو كانت هذه وجهة نظره".

وتولى فان غال تدريب يونايتد بين عامي 2014 و2016، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأخير قبل إقالته، ليحل محله جوزيه مورينيو.

وأشار رانغنيك إلى أن "الجانب التجاري يلعب دورا كبيرا في عالم كرة القدم"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع: "ما أستطيع قوله من خلال وجودي في النادي طوال الأشهر الأربعة الأخيرة، هو أن نادي مانشستر يونايتد له تقاليد قوية، ويرتبط بعلاقات قوية مع الجمهور والمدينة بكاملها والمنطقة والمقاطعة".

واختتم حديثه قائلا: "العامان الأخيران لم تكن الأمور فيهما جيدة، لكني حتى الآن أرى أن النادي ينتظره مستقبل كبير".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، وسيلتقي مع ضيفه ليستر سيتي في وقت لاحق السبت.