وتضم المباراة الافتتاحية تقليديا منتخب الدولة المضيفة، وقد أفرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقا من "فيفا".

لكن الجدول الجديد يشير إلى أن مباراة قطر والإكوادور ستقام عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10.00 غرينيتش) على استاد الثمامة، وإنجلترا مع إيران (13.00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.

ولم يرد "فيفا" على سؤال لوكالة "فرانس برس" حول تعديل موعد اليوم الافتتاحي الذي يشهد أربع مواجهات ربما بسبب الجدول المضغوط للبطولات الأوروبية قبل انطلاق الحدث العالمي المقام كل أربع سنوات وللمرة الأولى في الشتاء بسبب درجة الحرارة المرتفعة صيفا في قطر المستضيفة للحدث الكروي العالمي.