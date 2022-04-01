ووضعت القرعة المنتخب الإيراني، إلى جانب الولايات المتحدة وإنجلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي، أي منتخب واحد من بين ويلز وأوكرانيا واسكتلندا.

وستواجه إيران "خصمها" السياسي، الولايات المتحدة، للمرة الثانية، بعد أن التقى الغريمان في مونديال 1998 في فرنسا، وانتصر وقتها المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1.

وستتوجه أنظار العالم، حتى غير المهتمين بكرة القدم، إلى الدوحة يوم 29 نوفمبر، عندما تواجه إيران الولايات المتحدة في ختام المجموعة الثانية.

وتواجه إيران الولايات المتحدة "سياسيا" في عدة ملفات، أبرزها الاتفاق النووي وهجمات الميليشيات التابعة لإيران على منشآت أميركية في الخارج.