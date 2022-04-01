وأعلن مانشستر يونايتد تجديد عقد فيرنانديز، ورفع راتبه 70 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، أو ما يعادل زيادة أكثر من 3.5 مليون جنيه إسترليني سنويا (زيادة 4 ملايين يورو سنويا).

وسيتقاضى فيرنانديز 250 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، أو 13 مليون جنيه إسترليني سنويا، بعد أن كان يتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (9.4 مليون جنيه أسترليني سنويا).

ووقع فيرنانديز العقد الجديد حتى صيف 2026، وسيبدأ في صيف 2022، مما يعني أنه سيستمر مع "الشياطين الحمر" 4 مواسم إضافية.

وحسم مانشستر يونايتد مسألة تجديد عقد برونو فيرنانديز بسرعة كبيرة، ولم تطل المفاوضات كثيرا.

ويأتي التجديد "السريع"، وعلى الجانب الآخر مماطلة كبيرة من الغريم ليفربول الإنجليزي في مسألة تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، وهو ما فتح باب المقارنة بين القضيتين، بين الجماهير.