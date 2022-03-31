وشدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على "ضرورة" إعادة المباراة التي هُزم فيها الخضر في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1، على ملعب تشاكر بالبليدة في الجزائر.

وفي بيان رسمي نشر الخميس، احتج الاتحاد الجزائري على أداء الحكم، وطالب بـ"ضمان تحكيم نزيه". وأودعت الجزائر الطعن عبر البريد الإلكتروني للفيفا، وقد كلفت محاميا أجنبيا بإيداع النسخة الأصلية ومتابعة الإجراءات.

ووصف البيان إدارة الحكم بكاري غاساما بـ"الفاضح"، معتبار أنه "شوّه المباراة"، وطالبت بفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي وبقية الطاقم، على غرار الحكمَين المشرفين على تقنية الفيديو.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه "سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة، لاستعادة حقوقه، والاعتماد على الأدلة التي يمكن من خلالها إعادة المباراة".

"حملة" الجماهير الجزائرية

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أطلقت فيه الجماهير الجزائرية، حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "نطالب بإعادة المباراة"، نظرا لما اعتبر أنه "ظلم" تعرض له الخضر من طرف الحكم الغامبي.

وتأمل الجماهير الجزائرية في أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا ممثل للقرار الذي اتخذه عام 2018، عندما تقرر إعادة مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين جنوب إفريقيا والسنغال، بعد ثبوت تورط الحكم جوزيف لامبتي في التلاعب بنتيجة المباراة.

وحسب فيديو المباراة، فقد تعرض اللاعب الجزائري عيسى ماندي لدفع واضح من المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لإعاقة الحارس الجزائري رايس مبلوحي، ومنعه من الإمساك بالكرة، مما أدى إلى تمكن اللاعب الكاميروني إيريك ماكسيم من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22.

صعوبة إعادة المباراة

واعتبر اللاعب الجزائري الدولي السابق، سعيد بوطالب، أن هدف الكاميرون الأول "أوجد نوعا من التوتر لدى المهاجمين الجزائريين، خاصة يوسف بلايلي، الذي أراد تعديل النتيجة بكل الطرق، وسط ضغط نفسي كبير".

وقال بوطالب لموقع "سكاي نيوز عربية": "المباراة لم تكن سهلة على الطرفين، رغم أن الخضر دخلوا إلى أرضية الميدان بنفسية أكثر ارتياحا أمام خصم قوي"، مشيرا إلى "صعوبة واستحالة إعادة المقابلة في حال عدم وجود أدلة قاطعة على تورط الحكم".

وأكد بوطالب أن "الحكم واجه صعوبة في إدارة المباراة، بالنظر للعدد الكبير من الفرص الضائعة من الجهتين في منطقة حارس المرمى، مما دفعه للعودة إلى الحكم المساعد مرات عدة".

وكشفت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن "وجود مشاورات جادة لإحداث تغيير كبير في المكتب الفيدرالي للاتحاد، لكن يستبعد رحيل جمال بلماضي في الوقت الحالي".

وقد كان الخضر على بعد دقائق من الوصول لتحقيق حلم المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد أن عدل اللاعب أحمد توبة النتيجة في الدقيقة 118.

ودخل الخضر إلى أرضية الميدان بأريحية أكبر، وفي رصيدهم نقطة، بعد فوزهم على الكاميرون في مباراة الذهاب بملعب "دوالا" بنتيجة 1-0.

وقد جاء الهدف الكاميروني الثاني، قاتل في مرمى الحارس رايس مبولحي في الدقيقة 124، ليقضي على حلم الجزائر في الوصول للمونديال للمرة الخامسة.