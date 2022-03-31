وينص العقد المبرم بين المدرب البرتغالي والاتحاد المصري لكرة القدم على أن يُفسخ من تلقاء نفسه في حالة فشل كيروش في قيادة الفراعنة إلى كأس العالم.

فرصة جديدة

وفتح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام الباب أمام استمرار كارلوس كيروش ومنحه عقدا جديدا مع الفراعنة.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية: "لن نتخذ قرارا انفعاليا حول كيروش، لقد أدى الرجل ما عليه، حياته كلها عبارة عن الاهتمام بأدق تفاصيل كرة القدم، رأيت بنفسي تفانيه في العمل واجتهاده".

وأشار علام إلى أن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم الذي سيجرى بعد قرعة المونديال، سيحسم خلاله مسألة تقديم عقدا جديدا لكيروش.

علام أكد أنه نصح الجهاز الفني بالتفكير في المستقبل، والتحديات التي تنتظر منتخب مصر في الفترة المقبلة وأبرزها تصفيات أمم إفريقيا، وذلك ردا على تصريحات المدرب البرتغالي.

وكان كيروش قد قال في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في داكار بعد تبادل الفوز بين الفريقين بنتيجة (1-0) إن مشواره مع المنتخب انتهى، وحان الوقت لاختيار مدرب آخر.

لا للتجديد

وقال مدرب الأهلي السابق فتحي مبروك في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن كارلوس كيروش يجب أن يرحل فورا.

وأضاف مبروك، الذي مثل المنتخب المصري لآخر مرة في بطولة أمم إفريقيا 1980: "كيروش لم يقدم أي إضافة للكرة المصرية، لم يتطور أي لاعب معه، ولم نحقق أي استفادة من عمله، ويتحمل عدم صعودنا إلى المونديال، ولذلك يجب أن يرحل".

وتعالت أصوات تطالب باختيار مدير فني مصري لقيادة المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا التي قد تنطلق في شهر يونيو المقبل، قبل عام من إقامة البطولة في كوت ديفوار.

وتابع فتحي: "المدرب المصري هو أفضل اختيار في الوقت الحالي للمنتخب، لن أقول اسم بعينه، لأننا نمتلك عددا كبيرا من المدربين الرائعين، ولا أريد أن يغضب أحدهم لعدم ترشيحه".

وأنهى مبروك: "إذا كان البعض يقول إن كارلوس كيروش ضم لاعبين جدد للمنتخب مثل محمد عبد المنعم وغيره، فهذا ما كان سيفعله أي مدرب آخر، ولا يعد ذلك إنجازا بالنسبة له".

وتستعد مصر لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2023، انتظارا لإعلان "كاف" عن موعد القرعة وبداية التصفيات، التي من المتوقع أن تنطلق في يونيو القادم.