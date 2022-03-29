

وجاء تأهل غانا للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 2006 و2010 و2014 بفضل هدفتوماس بارتي بعد عشر دقائق من البداية، وذلك بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب في كوماسي يوم الجمعة الماضي.

وأطلق بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي تسديدة أرضية من عند حدود منطقة الجزاء مرت أسفل ذراع فرنسيس أوزوهو حارس نيجيريا وسكنت شباكه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك وليام تروست إيكونج التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 22.