وبفوزها الثامن، مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، رفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن كوستاريكا الرابعة التي تلعب لاحقاً في السلفادور.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً ضد متصدر تصفيات أوقيانوسيا.