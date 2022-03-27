ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء في السنغال.

وكتب كيروش باللغة العربية عبر حسابه على تويتر: "شباب مصر جاهزون للشوط الثاني".

وأكمل: "نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر".

وأوضح: "نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أن شيء أسمى منا جميعا ونسعى أن نصل له وقد نراه قريبا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري".

واختتم تصريحاته برسالة للاعبين "لكم التوفيق يا شباب مصر".

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بنتيجة 1-2 أو 2-3، لبلوغ مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق طائرة المنتخب المصري إلى السنغال الأحد.