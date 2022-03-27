وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" إن ليفربول لا يزال مهتما بالجناح السنغالي إسماعيلا سار، نجم واتفورد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب، اهتماما بالتعاقد مع سار، قبل تفشي جائحة كورونا، ليتوقف بعدها المشروع.

ومع استقرار الأمور المادية للريدز الآن، يعود اهتمام كلوب بسار، نجم منتخب السنغال، وفقا للمصادر الإيطالية.

وقدم سار "مباراة تاريخية" أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل عامين، في فبراير 2020، وأحبط مهمة ليفربول لتحقيق لقب الدوري دون هزيمة.

وسجل سار في تلك المباراة هدفين قاتلين في مرمى ليفربول، في مباراة انتهت بهزيمة الريدز 0-3 أمام واتفورد، ليجذب أنظار الصحافة بعدها.

وكان ماني قد امتدح مواطنه سار في تصريحات سابقة قائلا: "إنه سريع. أعتقد أن المدافعين سيعانون كثيرا أمامه. في المرة الأخيرة التي كنت أتحدث فيها مع آندي روبرتسون (قبل مواجهة واتفورد) قلت له إن لدى واتفورد لاعب جيد حقا. سأقوم بمساعدتك أكثر (على الطرف الأيسر) وإلا سيقتلك إسماعيلا سار، لأنه مراوغ جيد وسريع جدا".

يذكر أن سار يبلغ من العمر 24 عاما، ويلعب في مركز الجناح الأيمن، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 27 مليون يورو.

وسيواجه ليفربول في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، واتفورد بقيادة النجم إسماعيلا سار، يوم السبت 2 أبريل المقبل.