وكتب بيل على "تويتر" الجمعة أن المقال الذي نشرته صحيفة "ماركا" كان بمثابة "قطعة من الصحافة الافترائية والمهينة والمحفوفة بالمخاطر".

وأضاف: "في حين ينتحر أشخاص بسبب قسوة وسائل الإعلام وعنادها، أريد أن أعرف من الذي يحاسب هؤلاء الصحفيين والمنافذ الإخبارية التي تسمح لهم بكتابة مثل هذا المقال؟"

في مقال رأي نشر الخميس، وصف الكاتب مانويل خوليا بيل بـ"الطفيلي"، وأنه بعد أن كان يلعب بشكل جيد في مواسمه الأولى مع ريال مدريد، وأصبح الآن "يمتص الدماء دون أن يقدم أي شيء في المقابل"، على حد قول الكاتب.

وكان المقال مصحوبا برسم يجسد بعوضة مع وجه بيل على شعار ريال مدريد.

وانتقد بيل وسائل الإعلام لأنها تضع للرياضيين في معايير مستحيلة، وعندما يفشلون في الوصول إليها تهاجمهم بلا رحمة دون قلق على صحتهم الذهنية والنفسية.

وتابع بيل قائلا: "بدلا من التعاطف مع (الرياضيين) عندما يظهرون قدرا بسيطا من الخطأ البشري، فإنها (وسائل الإعلام) تقطعهم إربا، ما يحفز الغضب وخيبة الأمل لدى معجبيهم. الضغوط اليومية على الرياضيين هائلة، ومن الواضح اليوم كيف يمكن للتركيز الإعلامي السلبي أن يرسل رياضيا متوترا بالفعل، أو أي شخص في نظر الجمهور، إلى حافة الهاوية بسهولة".

سواء كان ذلك الحكم عادلا أم لا، يعتقد العديد من مشجعي ريال مدريد أن بيل فشل باستمرار في اغتنام الفرص منذ انضمامه إلى النادي عام 2013 مقابل 100 مليون يورو (132 مليون دولار آنذاك).

ويتهمه العديد من مشجعي ريال مدريد ووسائل الإعلام الإسبانية بعدم الرغبة في اللعب بقوة مع ناديه كما يفعل مع منتخب ويلز.