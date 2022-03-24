وتلقي منتخب لبنان خسارة ثقيلة من ثلاثة أهداف دون مقابل أمام ضيفه المنتخب السوري، في المباراة التي أجريت بصيدا، في المرحلة ما قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الآسيوية االأولى.

وقد شهد ملعب مدينة صيدا أعمال شغب من قبل عدد من الجماهير التي كانت تتابع المباراة وأدت إلى توقفها لبعض الوقت.

وقال الصحافي الرياضي والمسؤول الإاعلامي للمنتخب اللبناني لكرة القدم، وديع عبد النور، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه و"بعد إلقاء الحجارة وعبوات المياه والحجارة من أعالي المدرجات ومن خارج سور الملعب، توقفت المباراة لمدة ست دقائق لتسأنف بعدها".

وبعد ذلك، أعيد قذف الملعب بالحجارة، مما اضطر إلى عقد اجتماع فوري أدى إلى تدخل الجيش البناني وسحب الجمهور لاستئناف المباراة.

وأضاف عبد النور أنه بعد حصول هرج ومرج، تدخل الجيش اللبناني وعمل على توقيف عدد من الشبان الذين قاموا بأعمال الشغب.

وبهذه النتيجة، يحقق منتخب سوريا فوزه الأول في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط احتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق نقطة خلف لبنان صاحبة المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وكانت المواجهة السابقة بين المنتخبين شهدت فوز لبنان 3-2 في عمان، خلال شهر أكتوبر الماضي.