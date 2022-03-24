ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقاً مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال. وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى.

منتخب اليابان الذي حقق بداية بطيئة، بعدما خسر مباراتين في الجولات الثلاث الأولى، عاد بقوة عبر تحقيق ستة انتصارات متتالية، فحجز بطاقته المونديالية للمرة السابعة توالياً دون انقطاع منذ 1998.

ويخوض "الساموراي الأزرق" مباراته الأخيرة أمام ضيفته المتواضعة فيتنام، فيما تحلّ أستراليا على السعودية في الجولة الأخيرة الثلاثاء.

على ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني، شهد الشوط الأول سيطرة يابانية كبيرة وقفت فيه العارضة الأسترالية بين تاكومي ميناميو لاعب الوسط الهجومي لليفربول الإنكليزي وهزّ الشباك.

تلاعب مينامينو (27 عاماً) بالدفاع وأهدر هدفا محققا من تسديدة ارضية إلى يمين الحارس ماثيو راين (28).

كانت الثانية أخطر بكثير لمينامينو برأسية ساحرة ارتدت من العارضة أمام خط المرمى، تفرّج عليها راين بعد عرضية جميلة من جونيا إيتو جناح غنك البلجيكي (31).

ردّت أستراليا بتسديدة بعيدة للاعب الارتكاز كونور ميتكالف غيّرت مسارها وكادت تخدع الحارس الياباني المخضرم شويتشي غوندا (35).

تكاثرت الفرص اليابانية الخطيرة، فتدخلت العارضة الأسترالية مرة ثانية لانقاذ "سوكروز" من الخطير مينامينو، اثر عرضية للظهير الأيسر يوتو ناغاتومو (37).

ردّ ميشتل ديوك برأسية لأستراليا أحبطها الحارس غوندا (40)، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

بحثت أستراليا عن مفاجأة اليابانيين مبكراً في الشوط الثاني، لكن أيدين هروسيتش سدد بيسراه قوية فاجأت الحارس ومرت إلى جانب قائمه الأيسر (47).

وتبادل الطرفان محاولات غير ناجعة أمام المرمى، حتى الدقيقة التي شهدت تسجيل اليابان هدف الفوز عن طريق البديل كاورو ميتوما بكرة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من ميكي ياماني (89).

وفيما كانت أستراليا تبحث عن هدف تعادل يائس، سجلت اليابان الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع عبر ميتوما أيضا، بعد مجهود فردي وتسديدة اخطأها الحارس بعد كرة مررها له غنكو هاراغوتشي (90+4).



