وفاز رحيموف البالغ من العمر 28 حاليا بالميدالية الذهبية الأولمبية لفئة أقل من 77 كلغ مع رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت برفعه 214 كلغ.

لكن محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اعتبرت الثلاثاء أن رحيموف قد استبدل بوله في أربع مناسبات واعتبرت اللجوء إلى هذه الطريقة مخالف للقوانين وتم إيقافه ثماني سنوات اعتبارا من يناير الماضي، وإلغاء جميع نتائجه من مارس 2016 وحتى يناير 2021.