وحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة يوفنتوس تسعى إلى التعاقد مع نجم جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تأكد رحيل الأرجنتيني، باولو ديبالا.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في الصيف المقبل، فيما أعلن مسؤولو "السيدة العجوز"، الاثنين، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، لن يجدد عقده.

وقال المصدر إن إدارة يوفنتوس تنوي استخدام الأموال المخصصة لتجديد عقد ديبالا، من أجل التعاقد مع اسم كبير في الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، هناك 3 خيارات مطروحة في خط الوسط، وفق "كالتشيو ميركاتو"، ويتعلق الأمر بكل من سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو) وجورجينيو (تشلسي) ولياندرو باريديس (باريس سان جرمان).

إلا أن مدرب النادي الإيطالي يحلم بأن يكون محمد صلاح، "الاسم الكبير الذي ينجح اليوفي في التعاقد معه".

وكان مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، تحدث، الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد "مو صلاح"، قائلا إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات التجديد، مضيفا "لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات، بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير.. أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله".

ويثير ملف تجديد عقد صلاح قلق جماهير ليفربول، التي ترغب في استمراره مع النادي، فيما يبدو أن المفاوضات بين الطرفين متعثرة إلى حدود الساعة.