وأكد كلوب أنه لم يشرك النجم المصري محمد صلاح، في لقاء ليفربول أمام نوتنغهام فوريست بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد، وذلك لأن صلاح لا يزال يشعر بألم في قدمه من الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم أقر كلوب أنه لم يشرك السنغالي ساديو ماني خلال اللقاء، حتى يكون "بصحة جيدة" في لقاء منتخب بلاده أمام مصر، مساء الجمعة المقبل، في لقاء حاسم بتصفيات كأس العالم 2022، وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو".

وتواجه السنغال المنتخب المصري، في لقاءين حاسمين، يومي الجمعة 25 مارس بالقاهرة، ثم الثلاثاء 29 مارس في داكار، لانتزاع بطاقة وحيدة لمونديال 2022 في قطر.

وقال كلوب: "غاب ماني عن اللقاء لأن لديه لقاءين مصيريين مقبلين"، في إشارة إلى إراحة ماني حتى يكون جاهزا لمواجهة المنتخب المصري.

وأضاف: "قررنا عدم إشراك ساديو (ماني) في اللقاء، لأن المباراة (مصر والسنغال) كبيرة جدا في إفريقيا، وقد يساء فهمي إذا أشركته ثم تعرض لإصابة تبعده عن مباراة منتخب بلاده".

وحقق ليفربول انتصارا صعبا على نوتنغهام فوريست بنتيجة 1-0، دون الاعتماد على نجميه صلاح وماني.