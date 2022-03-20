وتلعب مصر ضد السنغال يوم 25 مارس الجاري في القاهرة، ثم ترد الزيارة لمواجهة أسود التيرانغا في داكار بعد 4 أيام فقط، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين مباشرة إلى مونديال قطر أواخر العام الجاري.

وأعلن كيروش قائمة ضمت 23 لاعبا لمواجهتي السنغال، استبعد منها محمد شريف هداف الدوري المصري الموسم الماضي ونجم الأهلي وهدافه هذا الموسم، علما أنه كان في قائمة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وأحمد حسن (كوكا) نجم قونيا سبور التركي، وطارق حامد نجم وسط الزمالك.

وواجه المدرب البرتغالي انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المتابعين، بسبب استبعاد النجوم الثلاثة على وجه الخصوص، مع اعتراضات أخرى على عدم ضم جناح الأهلي المتألق مؤخرا أحمد عبد القادر.

ونشر "كوكا" عبر حسابه على "تويتر" تصريحات قال فيها: "الحمد لله على كل حال، حزنت كثيرا عند استبعادي من قائمة أمم إفريقيا، وظننت أن ذلك بسبب عدم المشاركة أساسيا بانتظام مع فريقي".

وأضاف: "اجتهدت بشكل مضاعف وحصلت على مكانة أساسية مع فريقي، وساهمت بـ12 هدفا في 10 مباريات خلال شهر مارس فقط، لكن في النهاية تم استبعادي. هذا نصيب لكنه إحساس صعب وإحباط كبير، وأتمنى فقط أن تصعد مصر للمونديال حاليا".

كما وجه شريف رسالة أيضا عبر "إنستغرام" للجهاز الفني لمنتخب مصر، وتمنى التوفيق للفراعنة في المواجهتين الصعبتين من أجل بلوغ المونديال، بينما التزم حامد الصمت.

ويقول ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب سابقا إن الوقت الحالي "وقت الدعم فقط"، لافتا إلى ضرورة عدم الحديث عن أي أخطاء محتملة كيروش أو تحليل القائمة فنيا، حتى لو لم تتوافق مع التوقعات المنطقية.

وأضاف ياسين: "يبدو أن كيروش يعرف ماذا يريد جيدا. يختار اللاعبين الذين يتماشون مع طريقته وفلسفته، وعلينا أن ندعمه فقط الآن، تتبقى بضعة أيام فقط على مباراة السنغال والوقت ضيق للغاية".

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: "مع الاحترام الكامل لشريف وحامد وكوكا وقيمتهم كلاعبين كبار، لكن في النهاية علينا دعم الجهاز الفني، جمهور ونقاد وإعلام، من أجل تخطي السنغال، ثم بعد ذلك نتحدث عن الاختيارات في المعسكرات المقبلة".

ويرى مدرب شباب الفراعنة السابق أن كيروش حقق النجاح مع منتخب مصر بعد الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا الشهر الماضي، حيث خسر أمام السنغال بركلات الترجيح، مطالبا بمنحه الفرصة كاملة وعدم التدخل في عمله أو تشتيت تركيزه بأمور فرعية.