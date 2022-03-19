وعزز صنداونز الساعي إلى لقبه القاري الثاني والذي كان ضمن بطاقته، الجمعة، بفوز الأهلي المصري حامل اللقب على مضيفه المريخ السوداني 3-1، موقعه في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق خمس أمام الاهلي، فيما تجمد رصيد الهلال عند أربع نقاط في المركز الثالث.

واحتاج الضيوف إلى سبع دقائق فقط لهز شباك الحارس الدولي علي أبو عشرين عبر الناميبي بيتر شالوليلي إثر تمريرة من ثيمبا زواني (7).

وتابع ماميلودي اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الكيني بريان اونيانغو (11)، لكن الفريق السوداني لم يستغل التفوق العددي بل تلقى هدفا ثانيا عبر تيبوهو موكوينا من تسديدة بعيدة (30).

وقلص الفريق الأزرق النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر ياسر المزمل (56)، إلا أن ثافيلو مورينا عزز تقدم الضيوف مجددا (60)، وأضاف اللاعب نفسه الرابع (89)، فيما سجل مختار النور الطيب الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما كرة مرتدة من الحارس ريياد بيتيرسي إثر ركلة جزاء سددها عبد الرحمن يوسف يعقوب (90+3).

وفشل الزمالك المصري في تحقيق فوز شرفي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي صفر-صفر في لواندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وهو التعادل الثالث للزمالك الذي ودع المسابقة للموسم الثاني تواليا من دور المجموعات، مقابل هزيمتين فرفع رصيده الى 3 نقاط في المركز الثالث فيما عزز بترو صدارته برصيد 11 نقطة لكنه بات مهددا بالتخلي عنها في حال فوز مطارده المباشر بفارق نقطتين الوداد البيضاوي المغربي على مواطنه ساغرادا اسبرانسا لاحقا.