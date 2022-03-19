ورفع أرسنال رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، إلى 54 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي خاض مباراة أكثر.

الفوز هو الخامس تواليا لأرسنال خارج ملعبه وذلك للمرة الأولى منذ مايو عام 2015، وهو يطمح للعودة إلى المسابقة القارية الأولى للمرة الأولى منذ 2017.

واستعاد أرسنال بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه على أرضه أمام ليفربول صفر-2 في منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة، في مباراة كان فيها الطرف الأفضل قبل أن يسجل ليفربول هدفين في الدقائق الـ25 الأخيرة.

غاب عن أرسنال حارس مرماه الأساسي المتألق في هذا الموسم آرون رامسدايل لإصابة في وركه، في حين لم يشارك المهاجم البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي لمرضه، فحل بدلا منهما الألماني برنارد لينو واميل سميث رو في التشكيلة الأساسية.

كان أرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول وسنحت له أكثر من فرصة جيدة لافتتاح التسجيل أبرزها تصويبة من الغاني توماس بارتي بعد هجمة مرتدة سريعة بين يدي حارس أرسنال السابق إيميليانو مارتينيس (8). وتدخل مارتينيس بعدها بقليل عندما أنقذ مرماه من هدف عكسي لزميله المدافع ارزي كونسا.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة لجناحه الدولي بوكايو ساكا بعد معمعة داخل المنطقة (30).

في المقابل، لم ينجح استون فيلا في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث في الشوط الأول.

تحسن أداء استون فيلا في الشوط الثاني، إلا أن مهاجميه لم يختبروا لينو كثيرا، لا بل كاد ساكا يضيف الهدف الثاني عندما أطلق كرة قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن لفيلا (60).

وسنحت أول فرصة لأستون فيلا في هذا الشوط عندما سدد الاسكتلندي جون ماكغين كرة ارتطمت بأسفل القائم الأيسر لأرسنال (68).

واشرك مدرب استون فيلا واسطورة ليفربول ستيفن جيرارد داني اينغز بدلا من أولي واتكنز في خط المقدمة وكاد يسجل من اول فرصة له عندما سدد كرة رأسية سقطت على الشباك من فوق (84).