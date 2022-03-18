وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين تشلسي الإنجليزي حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي. ورأفت القرعة بحال ليفربول الإنجليزي، وأوقعته أمام بنفيكا البرتغالي، بينما سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي أتلتيكو مدريد الإسباني، وسيواجه بايرن ميونيخ الألماني خصمه فياريال الإسباني.

وستقام مباريات ربع النهائي خلال أسبوع واحد في أبريل، فمباريات الذهاب ستقام في 5 و6 أبريل، ومباريات الإياب ستقام في 12 و13 أبريل.