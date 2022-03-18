وتبنّت مجموعة "جاست ستوب أويل" (أوقفوا النفط) هذه الحادثة في بيان، هي التي تضغط لوقف التنقيب عن الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.

وبعد توقف طويل للمباراة، نجح العاملون في الملعب في تحرير المشجع بعد أن قطعوا الرباط بالمقص.

وحصلت حادثة مماثلة خلال فوز ليفربول 2-صفر على أرسنال في ملعب الإمارات في لندن، الأربعاء، عندما حاول مشجع ربط يديه بالقائم أيضًا.

وبسبب الحادثة، منح الحكم 14 دقيقة من الوقت بدل الضائع، ما سمح للنيجيري أليكس إيوبي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99 مانحًا إيفرتون الفوز الاول بعد سلسلة من 4 هزائم تواليًا في الدوري.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، أول المراكز الآمنة، على بعد 3 نقاط من واتفورد الثامن عشر، علمًا بأن "التوفيز" لعبوا مباراتين أقل.

فيما مني نيوكاسل بالخسارة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام تشلسي ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.