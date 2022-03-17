وهيمنت أندية إنجلترا وإسبانيا على تشكيلة الفرق المتأهلة لربع النهائي، بينما غابت إيطاليا تماما عن هذا الدور.

ما الفرق الـ8 المتبقية في دوري الأبطال؟

الفرق الـ8 المتأهلة لربع النهائي، هي ليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي من إنجلترا، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال من إسبانيا، وبايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.

موعد القرعة

قرعة دوري أبطال أوروبا للدور ربع النهائي، ستقام يوم الجمعة، في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

قوانين القرعة

لا قوانين لقرعة هذا الدور، فهي مفتوحة بالكامل، ويمكن أن تضع أي فريق بمواجهة الآخر، حتى وإن كانا من نفس الدولة.

قد نشهد في هذا الدور مواجهات مثل ليفربول ضد مانشستر سيتي، وريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

موعد مباريات ربع النهائي

مباريات ربع النهائي ستقام خلال أسبوع واحد في أبريل، فمباريات الذهاب ستقام في 5 و6 أبريل، ومباريات الإياب ستقام في 12 و13 أبريل.

قرعة نصف النهائي

بعد انتهاء قرعة ربع النهائي مباشرة، سيتم إجراء قرعة نصف النهائي، التي ستكشف مسار البطولة بالكامل.

المرشحون

وضع الخبراء ووسائل الإعلام 3 مرشحين رئيسيين لتحقيق دوري الأبطال هذا العام، وهم مانشستر سيتي الإنجليزي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وبدرجة أقل تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

الحصان الأسود

يعتبر ناديا فياريال الإسباني وبنفيكا البرتغالي، أكبر مفاجآت دوري الأبطال هذا الموسم، فكلاهما يحققان نتائج مبهرة وغير متوقعة في البطولة.

فياريال يواصل مفاجآته بعد أن حقق بطولة "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، أما بنفيكا فينعش أمجاد الماضي بالتأهل لربع النهائي.