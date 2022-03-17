وفاز ليفربول على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات بهدفين دون رد في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "صلاح أخبرني إنه بخير لكننا كنا مازلنا بحاجة لاختباره في التدريبات".

وأكمل "في النهاية تمسكنا بقرارانا بأنه سيتواجد على مقاعد البدلاء ولكن كان من الواضح أنه سيشارك لأنه كان نشيطا للغاية لقد أبقى كيران تيرني لاعب أرسنال في وضع هادئ".

وأردف: "ذلك أيضا ساعد ترينت ألكسندر أرنولد الذي كان استثنائيا في المباراة وساعدنا ضد غابرييل مارتينلي، احتجنا للاعبين وأندرو روبرتسون قدم مباراة رائعة أيضا".

وعن تخلف فريقه بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قال: "نحظى بفترة جيدة لكن الأمر مازال كما هو، يجب أن نفوز بالمباريات ثم سنواجه مانشستر سيتي نفسه".

وكان النجم المصري قد تعرض لإصابة أمام برايتون، قبل أيام قليلة، مما دفع الخبراء لتوقع غياب صلاح عن الموقعة نظرا لضيق الوقت، لكنه عاد للتدريبات في وقت قياسي وأعلن الفريق أنه جاهز للعب.