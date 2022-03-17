وجاء الهدف الأول لـ"الريدز" في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، بأقدام ديوغو جوتا. وبعدها بـ8 دقائق، أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني.

وسيطر أرسنال، الذي انتصر في آخر خمس مباريات بالدوري، على الشوط الأول، لكن المباراة انقلبت بعد الاستراحة بفضل فعالية ليفربول الذي مدد سلسلة انتصاراته.

وبهذه النتيجة، قلص أبناء يورغن كلوب الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد أرسنال في 51 نقطة بالمركز الرابع.