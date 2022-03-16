وكان كلوب قد صرح بأن "النادي فعل كل ما بوسعه" في قضية تجديد عقد محمد صلاح، مما دفع المحللين لاعتبارها رسالة قوية بأن صلاح لن يحقق مطالبه المادية في العقد الجديد، ثم جاءت بعدها إصابته خلال مباراة برايتون بالدوري الإنجليزي.

ولكن كلوب أكد أن صلاح لاعب "صلب"، وعاد بالفعل للتدريبات بعد إصابة السبت، ومن المحتمل جدا أن يشارك في المباراة المصيرية أمام أرسنال مساء الأربعاء.

وقال كلوب: "مو (صلاح) لاعب صلب، وإصابته تسببت تسببت بتورم مؤلم في القدم، لكن التورم قل شيئا فشيئا. الآن تلقيت رسالة مفادها بأن مو مستعد للتدريب الكامل".

وتابع: "ما وصل إليه صلاح ليس مجرد حظ لأنه يعمل منذ الساعة 9 صباحا، وهو محترف للغاية ومستميت للغاية للعب كل مباراة".

صلاح مظلوم تحكيميا

وقال كلوب في تصريحات حول معاناة صلاح مع المدافعين: "هناك إحصائية لا أعرف بالضبط من قام بها، أن صلاح هو اللاعب الذي لديه أقل عدد من الأخطاء ضده، لأن الحكم لم يطلق الصافرة".

وأضاف: "إذا قارنته بمهاجمين آخرين فهذا جنون. إنه لمن الجنون تماما مدى انخفاض عدد الأخطاء التي يحتسبها الحكم مقارنة بما يتم ارتكابه ضده. هو يحتك دائما بالمدافعين ويسقط طوال الوقت ويتعين عليه النهوض مرة أخرى، بشكل عام لا نحصل على عدد الأخطاء التي نستحقها".

تجديد العقد

أما عن مسألة تجديد، العقد، والتي يخوض فيها صلاح وموكله رامي عباس مفاوضات معقدة مع ليفربول، فأشاد كلوب بتركيز صلاح في الملعب برغم ما يحدث خارجه.

وقال كلوب: "لا، لست مضطرا لتذكير أي لاعب بأهمية إبقاء الانسجام في الفريق، وبالتأكيد ليس صلاح".

وأضاف: "الجميع ملتزمون تماما هذا الموسم. لديه التزام واضح للفريق لهذا الموسم.. صلاح ليس من اللاعبين الذين يتأثر التزامهم بسبب أمر ما على الإطلاق. ربما ينزعج أحيانا إذا لم أشركه في المباريات، ولكن لم يكن أبدا ضد مصلحة الفريق".