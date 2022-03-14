وقرر فريق "بانكوك" إنهاء تعاقده مع اللاعب أيتساريت نويشابون، بعد ضربه خصمه سوباسان رونغسوفانيميت من فريق "جامعة شمال بانكوك"، في المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الثالثة، يوم الأحد.

ويظهر في الفيديو التحام بين اللاعبين قبل أن يندفع نويشابون نحو رونغسوفانيميت، موجها إليه ضربة بكوعه، أدت لسقوط الثاني على الأرض.

ولم يتردد الحكم لحظة بعد هذا السلوك العنيف من قبل نويشابون، الذي نال فورا البطاقة الحمراء، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وردا على تصرف لاعبه، قال نادي "بانكوك" في بيان: "تم إلغاء عقد نويشابون. نعتذر عما بدر منه من سلوك. سنعمل على ضمان عدم حدوث مثل هذه الأفعال في المستقبل".

من جانبه قال نادي "جامعة شمال بانكوك" في بيان: "خضع رونغسوفانيميت للفحص الطبي في المستشفى. تعرضت شفته العليا لجرح خطير. أجريت له 24 غرزة لقطب الجرح".