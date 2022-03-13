وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن المظهر المتجهم لرونالدو بعد انتهاء المباراة أثار حالة من القلق لدى جماهير مانشستر يونايتد بشأن مستقبله مع الفريق.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تشير إلى إمكانية رحيل "الدون" عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي.

وظهر رونالدو عقب انتهاء المباراة ولا تبدو على وجهه ملامح السعادة، عكس المعتاد مقارنة باللاعبين الذين يتوهجون من السعادة بمجرد تسجيلهم في الشباك، خاصة لو كان هاتريك مثلما فعل النجم البرتغالي.

وصافح رونالدو مدرب الفريق رالف رانجنيك، قبل أن يتوجه إلى مدرب توتنهام أنطونيو كونتي حيث صافحه، ثم وجه التحية للجماهير سريعا.

وطلب رونالدو من أحد أفراد الطاقم الفني لفريق مانشستر يونايتد أن يحصل على كرة الهاتريك بالنيابة عنه، قبل أن يتجه إلى النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.

وأصبح رونالدو أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرسمية بتسجيله هاتريك في شباك توتنهام (3-2).

وبثلاثيته رفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 807 أهداف ليتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 805 أهداف والذي كان مسجلا باسم النمساوي التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان والذي اعتبر حتى اليوم من قبل مصادر عدة الهداف التاريخي.