وبعد فترة طويلة بعيدا عن لعنة الإصابات، خرج النجم المصري محمد صلاح مصابا من لقاء فريقه ليفربول أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا، في الدقيقة 64.

ولم تتضح نوعية الإصابة التي أجبرت صلاح على الخروج، لكنه خرج ماشيا على قدميه بدون ألم واضح، مما قد يعني إصابة "خفيفة".

تحديث كلوب

وقدم يورغن كلوب تحديثا بعد المباراة، وقال لمحطة "بي تي سبورت": "صلاح نفسه يعتقد أن الإصابة ليست خطيرة".

ولكنه حذر: "لكن عندما ترى محمد صلاح على الأرض، فهذا يعني أن شيئا ما ليس صحيحا بنسبة 100 في المائة".

وأضاف كلوب: "أعتقد أن الإصابة جاءت خلال اللقاء عندما سدد صلاح الكرة وتم صدها من قبل الدفاع، وأعتقد أن قدمه قد امتدت قليلا. علينا أن نرى".

وبعد الإصابة، توجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، مبتسما، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس.

وساهم صلاح بانتصار ليفربول بنتيجة 2-0 على برايتون، مسجلا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويواجه المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح نظيره السنغالي في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.