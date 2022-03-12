وسجل للفائز الكولومبي لويس دياز (19) والمصري محمد صلاح (61 من ركلة جزاء) الذي وقّع على الهدف الرقم 2000 لليفربول في البريميرليغ.

ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يختتم المرحلة الإثنين على أرض كريستال بالاس.

وبكّر الزائر بافتتاح التسجيل بعد تمريرة ذكية في العمق من المدافع الكاميروني جويل ماتيب انقض عليها بجرأة دياس القادم من بورتو البرتغالي ولعبها برأسه، في المرمى فيما تعرض لصدمة قوية من الحارس الإسباني روبرت سانشيز الذي رحمه الحكم بعدم رفع البطاقة الحمراء في وجهه (19).

وكان ليفربول قادرا على دخول الاستراحة متقدما بهدفين، لكن صلاح وبعدما قطع مشوارا طويلا على الجهة اليسرى، سدد في جسم الحارس سانشيز من مسافة قريبة وزاوية ضيقة (43).

وبعد اقترابه أكثر من مرّة من تعزيز الفارق، نجح صلاح بهز الشباك في الشوط الثاني من نقطة الجزاء، بعد لمسة يد على المالي إيف بيسوما إثر تسديدة من الغيني نابي كيتا، ترجمها الفرعون المصري قوية في قلب المرمى (61)، رافعا رصيده إلى 20 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وهذه المرة الرابعة يصل صلاح إلى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي، في وقت يتفاوض مع إدارة ناديه لتجديد عقده.

وفيما ينتهي عقد صلاح نهاية الموسم المقبل، قال مدربه الألماني يورغن كلوب، الجمعة، إن الأمر يتوقف على اللاعب في موضوع التجديد، مما دفع وكيل أعمال المصري إلى التغريد بسلسلة من الرموز الضاحكة بعد دقائق.

وتنتظر ليفربول الأربعاء مواجهة صعبة مؤجلة مع أرسنال المنافس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يتبعها ربع نهائي الكأس ضد نوتنغهام فوريست.

وتتجه الانظار الى موقعته مع مانشستر سيتي في 10 أبريل المقبل والتي قد تحدد مصير بطل الدوري.