وبات الزمالك على وشك الخروج المبكر من مرحلة المجموعات للموسم الثاني تواليا، بعد تجمد رصيده عند نقطتين فقط قبل جولتين من النهاية.

وخسر الزمالك بهدف نظيف في القاهرة من الوداد، بعد أن هُزم في الدار البيضاء بنتيجة (3-1) لتتقلص فرصه كثيرا في التأهل.

طوفان إداري

لم ينتظر مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، كثيرا بعد المباراة، وأصدر بيانا عقب اللقاء بدقائق معدودة يعلن خلاله نهاية مسيرة 6 لاعبين في الفريق.

وأعلن منصور رحيل الخماسي أشرف بنشرقي ومحمد أوناغم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، وعرض التونسي سيف الجزيري للبيع.

وكان الخماسي المذكور قد رفض تجديد العقد وتخلف عن حضور جلسة مع رئيس النادي منذ أيام للتفاوض، لكن منصور برر غيابهم بذكر ظرف خاص لكل لاعب قبل أن يطيح بهم عقب السقوط أمام الوداد.

وقال محمود أبو رجيله، نجم الزمالك السابق، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن من حق الإدارة البيضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن اللاعبين الذين لم يستجيبوا لطلبات النادي بتجديد التعاقد.

وأضاف أبو رجيلة: "لا نعرف ما الذي دار بين مرتضى منصور واللاعبين لكي يتخذ هذا القرار، لكن تصرفاتهم منذ البداية كانت خاطئة، والرد القوي كان مطلوبا".

فرصة أخيرة

ولدى الزمالك فرصة ضئيلة للغاية من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تتلخص في الفوز في المباراتين القادمتين على بترو أتلتيكو وساغرادا الأنجوليين، مع خسارة بترو مبارياته المتبقية بالكامل.

لكن المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، دمر ما تبقى من أمل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وأكد خروج الزمالك من البطولة.

وقال فيريرا: "إذا فزنا بآخر مباراتين، فلن يخسر بترو أتلتيكو كل مبارياته المتبقية ولا يحصد أي نقطة، نحن خارج البطولة تقريبا".

وشملت قرارات الزمالك الإدارية تصعيد لاعبين من فريق الشباب من مواليد عام 2003 بدلا من اللاعبين الذين أُعلن عن رحيلهم عن الفريق، لاستكمال مباريات الدوري الممتاز الذي يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيبه.