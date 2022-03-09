ورغم أن الصور التي تعود لعام 2017 لا تتعلق من قريب أو من بعيد بالحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، فقد ربطتها تعليقات ساخرة بهذه الأحداث الساخنة.

والتقطت الصور قبل نحو 5 سنوات، عندما التقى حسن وعدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم الرئيس الروسي في موسكو، خلال قرعة كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

وظهر حسن، المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري المصري، مع بوتن في لقطتين، الأولى صورة "سيلفي" يظهر في خلفيتها نجم الكرة السعودية سامي الجابر، والثانية، التي أثارت جدلا كبيرا حينها، وهو يحيي الرئيس الروسي وهما ممسكين بكأسين.

ووقتها أكد حسن أن واقعة الكأس كان غرضها فقط "تحية بوتن"، مشيرا إلى أنه لم يتناول ما بداخلها بل تركها عقب التقاط الصورة.

وأقيم مونديال 2018 في روسيا، التي استبعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم من المشاركة في نسخة 2022 بسبب هجومها على أوكرانيا.

وكان من المفترض أن تخوض روسيا ملحقا تكميليا للتأهل إلى كأس العالم أمام بولندا، إلا أن الفيفا قرر صعود الأخيرة مباشرة لمواجهة الفائز من جمهورية التشيك والسويد على تذكرة الوصول للمونديال.