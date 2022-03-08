وتعرض نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لضربة قوية يوم الإثنين، بتعرض نجمه كيليان مبابي، لإصابة، قبل يومين من لقاء "القمة" بين النادي الباريسي وريال مدريد الإسباني.

وأظهر الفيديو تدخلا عنيفا من السنغالي إدريس غانا غاييه، على زميله مبابي، خلال التدريبات، مما أسقط مبابي أرضا بعد أن أطلق "صرخة قوية".

وبدا في الفيديو أن غاييه دهس على مقدمة القدم بحذائه، مما قد يكون قد أدى لتمزق جزئي أو كامل لمبابي.

ولم تكشف التقارير الطبية حتى الآن، خطورة الإصابة، واحتمالية غياب مبابي عن لقاء ريال مدريد من عدمها.

وسوياجه باريس سان جرمان خصمه ريال مدريد، على استاد سانتياغو بيرنابيو، في موقعة حاسمة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.