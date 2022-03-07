وتابع ناجي الذي يدرب حراس مرمى نادي سموحة السكندري حاليا في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما يتردد عن تراجع مستوى الشناوي كلام غير صحيح، وسيظل الشناوي الحارس الأول لمنتخب مصر بنسبة 100 بالمئة".

وعما نشر عن سعي النادي الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد لضمه لقائمة الحراس في الفترة الصيفية قال ناجي: "الأهلي من حقه أن يتعاقد مع حراس جدد لأسباب كثيرة منها الاستعداد للمستقبل وخلافه، ولكن هذا ليس معناه تراجع الشناوي أو أنه سيتم إجلاسه على دكة الاحتياطي".

وقال ناجي: "الأهداف التي تم إحرازها في مرمى الشناوي مؤخرا خصوصا بعدما عاد من بطولة كأس الأمم الإفريقية أمر طبيعي جدا، وكذلك محمد أبو جبل الحاس الثاني للمنتخب لديه أخطاء ودخل في مرماه أهداف منذ عودته من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن هذا ليس معناه تراجع مستوياتهم، فالشناوي وأبو جبل حارسان كبيران وسيظلان كذلك".

وأوضح ناجي: "أن أي حارس مرمى في العالم لديه أخطاء، ولكن الشناوي هو حارس منتخب مصر منذ عام 2017 وسيظل كذلك والأمر نفسه بالنسبة للنادي الأهلي".

تجدر الإشارة إلى أن تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن تراجع مستوى الشناوي في مبارياته الأخيرة مع النادي الأهلي ودخول ما يزيد عن 10 أهداف في مرماه دفعت إدارة الأهلي إلى التفكير في التعاقد مع حارس جديد في الفترة الصيفية، مما يهدد مكان الحارس الدولي في ناديه.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة، حرمته من استكمال البطولة مع منتخب مصر، ليحل مكانه محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، الذي أظهر مستوى عال لفت إليه الأنظار محليا ودوليا.