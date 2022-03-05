وكان هدف ماني في الدقيقة 27 من مسافة قريبة كافيا ليقلص ليفربول الفارق مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي إلى 3 نقاط، لكن وست هام سيتحسر على إضاعة العديد من الفرص الخطيرة.

وظهر ليفربول بمستوى بعيد للغاية عن حالته المعتادة في طريقه لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في الدوري لكنه أفلت من مأزق بعدما أضاع بابلو فورنالس ومانويل لانتسيني وميخائيل أنطونيو العديد من الفرص، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واستحوذ ليفربول على الكرة لفترات أطول وأتيحت له أيضا العديد من الفرص لكنه تنفس الصعداء مع صفارة النهاية.

ولدى ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة بينما يملك سيتي، الذي يستضيف مانشستر يونايتد غدا الأحد، 66 نقطة بعد 27 مباراة أيضا.

ويحتل وست هام المركز الخامس في سلم البريميرليغ، حتى يوم الأحد على الأقل، لكن آماله في إنهاء الموسم بالمركز الرابع تبدد تدريجيا.