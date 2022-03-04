ويبحث تشيلسي عن ملاك جدد بعدما قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش إنه سيبيع النادي، وسط دعوات متزايدة بفرض عقوبات على الملياردير الشهير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مشكلة في الاستمرار مع تشلسي، أبلغ توخيل الصحفيين الجمعة "لا، العكس تماما."

"لقد قلت مرات عديدة إنني أحب العمل في الدوري الإنجليزي وأحب أن أكون في إنجلترا.. تشلسي، من وجهة نظري، مناسب تماما لي. أحب أن أكون هنا وأحب كل شيء يتعلق بالنادي".

وأضاف: "آمل أن يستمر الأمر. هناك الآن حالة من الغموض، ولكن أليس الأمر بهذه الصورة دائما في كرة القدم؟ أنا معتاد على التعايش معه على مستويات مختلفة. لكني متفائل وآمل أن تتحسن الأمور وتنتهي بصورة جيدة".

وقال المدرب الألماني إن تغيير ملكية النادي قد يؤثر على مفاوضات النادي لتجديد عقود اللاعبين الحاليين. وأضاف أن تشلسي لم يناقش بعد خططه لفترة الانتقالات الصيفية.

وتابع "لا يمكننا المساعدة في ذلك. هذا هو الأمر. لكن ربما يكون له تأثير إيجابي على المفاوضات أو ربما يكون له تأثير سلبي. لا يمكننا التنبؤ.

"أعتقد أن تشلسي ناد قوي وسيبقى ناديا قويا. قرر مالكنا بيع النادي لكنه يبيع ناديا قويا ومنظما على أعلى مستوى".

ويحتل تشلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة من 25 مباراة، بفارق 16 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وتتبقى له مباراتان إضافيتان.