وأعلن لاعب كرة القدم الدولي الروسي فيدور سمولوف، الذي مثل بلاده في 45 لقاء ويلعب لصالح دينامو موسكو، رفضه الحرب ضد أوكرانيا، بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن بدء عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، إذ نشر صورة سوداء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، معلقا عليها بـ"لا للحرب".

كما أعرب لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، عن رفضه للحرب على أوكرانيا، قائلا: "الكل من أجل السلام. في هذه اللحظة، تفهم أن التنس في بعض الأحيان ليست بهذه الأهمية".

وأضاف ميدفيديف: "من خلال كوني لاعب تنس، أريد تعزيز السلام في جميع أنحاء العالم. نلعب في العديد من البلدان المختلفة. لقد كنت في العديد من البلدان كمبتدئ وكمحترف. ليس من السهل سماع كل هذه الأخبار".

وعقب فوزه على منافسه البولندي هيوبرت هوركاتش في الدور نصف النهائي من بطولة دبي المفتوحة للتنس، توجه اللاعب الروسي آندريه روبليف إلى الكاميرا، وكتب عليها: "لا للحرب"، في إشارة إلى رفضه لما يحدث في أوكرانيا.

وقال روبليف في تصريحات إعلامية: "في هذه اللحظات تدرك أن مباراة التنس ليست مهمة. لا يتعلق الأمر بمباراتي وكيف تؤثر عليّ، لأن ما يحدث أكثر فظاعة. أنت تدرك مدى أهمية أن يكون لديك سلام في العالم وأن نحترم بعضنا البعض بغض النظر عن أي شيء وأن نتحد، يجب أن نعتني بأرضنا وببعضنا البعض. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

كما أوضح لاعب الهوكي الروسي أليكس أوفيتشكين، المحترف بالدوري الأميركي، أنه يتمنى انتهاء الأعمال العدائية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأفاد الجناح اليساري بفريق واشنطن كابيتالز في مؤتمر صحفي، الجمعة: "أود أن أقول إنه وضع صعب. لديّ الكثير من الأصدقاء في روسيا وأوكرانيا ومن الصعب رؤية حرب أخرى. آمل أن تنتهي قريبا وأن يكون هناك سلام في العالم بأسره".