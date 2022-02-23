وانخرط لاعبا منتخب إنجلترا سابقا في مقارنة بين مستوى صلاح الحالي، ومردود سواريز في موسم 2013-2014 الذي شهد أفضل أداء له مع ليفربول.

ورأى فيرديناند أن مستوى صلاح تخطى سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني حاليا، عندما كان في أوج أدائه في "أنفيلد"، ردا على رأي مخالف لأوين.

ويقدم صلاح موسما رائعا مع ليفربول، حيث سجل 25 هدفا وصنع 9 في 30 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز أمام نورويتش سيتي، السبت، هدفه رقم 150 مع الفريق الإنجليزي.

وفي موسم 2013-2014 الذي اقترب فيه ليفربول بشدة من قنص لقب الدوري الإنجليزي، سجل سواريز 31 هدفا وصنع 17 في 33 مباراة بقميص فريقه السابق.

وأوضح فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أنه خاض جدالا مع أوين مهاجم ليفربول السابق، وقال عبر قناته على "يوتيوب": "يرى (أوين) أن سواريز في موسم تألقه كان أفضل من صلاح في الموسم الجاري، لكنني اعترضت".

وأضاف متحدثا عن هدف اللاعب المصري في تشلسي: "في هذا الهدف تسمّر المدافع، ثم.. هدف. أنت تعرف عدد اللاعبين الذين يفعل ذلك ضدهم. كاليدو كوليبالي في أنفيلد (في إشارة إلى هدف سابق لصلاح في شباك نابولي الإيطالي)".

وتابع فيرديناند: "كان من المفترض أن يساوي صلاح بين 70 و80 مليون جنيه إسترليني. لقد فعل هذا باستمرار لسنوات حتى الآن. هذا الرجل يحتاج إلى مزيد من الاحترام".