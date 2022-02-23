واحتاج المهاجم الصربي البالغ من العمر 22 عاما، الذي انضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في يناير، إلى 33 ثانية فقط ليهز الشباك بتسديدة مثالية.

وهيمن يوفنتوس على معظم فترات المباراة لكن خطأ من الدفاع في الدقيقة 66 أعطى داني باريخو فرصة إدراك التعادل.

ولاحظ إيتيين كابو وجود باريخو بدون رقابة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عالية متقنة إلى لاعب الوسط الإسباني ليضع الكرة في المرمى.